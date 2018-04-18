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kazaları davasında karar açıklandı

Giriş Tarihi: 18.4.2018
'nde 30 Nisan 2016 gecesi art arda meydana gelen kazalarla ilgili görülen dava sonuçlandı. Anadolu 32. 'nde görülen davadan dün karar çıktı. Mahkeme, yolun karşısına geçmeye çalışan keman sanatçısı Okan Arıkan'a çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle sanık Orkun Efe Bardakçı'yı 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, aynı yerde Harun Arslan'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Ezgi Aydın'ın ise beraatını kararlaştırdı.
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Bağdat Caddesi kazaları davasında karar açıklandı
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