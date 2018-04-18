Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bu yaz daha sıcak geçecek

Bu daha sıcak geçecek

Genel Müdürü , aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 derece üstünde seyredeceğini öngördüklerini belirtti

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018
Bu yaz daha sıcak geçecek
Genel Müdürü , Türkiye'de bir yıldır mevsim normallerinin üstünde hava sıcaklıkları gözlemlediklerini söyledi. Sıcaklıkların gelecek aylarda da mevsim normallerinin üstünde seyredeceğini bildiren Güneş, özelikle 'nde sıcaklıkların diğer bölgelere göre daha fazla olacağını belirtti. Güneş, "Haziran, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1.5 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz" bilgisini verdi. Sıcaklıkların son 10 yıldır normalin üstünde olduğunu aktaran Güneş, "2010 Türkiye'de en sıcak yıl olmuştu. Yine bu yılı da en sıcak üçüncü yıl olarak değerlendirebiliriz" diye konuştu. Genel Müdür Güneş, yağışlarda ise özellikle 2050'ye kadar çok fazla değişim öngörmediklerini dile getirerek, "'de ve Güneydoğu'da bir yağış azlığı bekliyoruz. Bu önümüzdeki üç aylık periyotta da yağış önceki mevsim normalleri civarında seyredecek, Güneydoğu bir miktar daha az yağış alacak" bilgisini aktardı. Bahar aylarında yağışlardaki değişimin inişli çıkışlı olduğunu anlatan Güneş, "Şu andaki durum itibarıyla Güneydoğu'da bir miktar yağış azlığı var. İç bölgelerimizde normallere yakın, Marmara Bölgesi'nde ise normallerin üzerinde yağış var" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu yaz daha sıcak geçecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN