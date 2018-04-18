Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kardeş kavgası cinayetle bitti: 1 ölü

Kardeş kavgası le bitti: 1 ölü

’ın Baskil ilçesinde meydana gelen olayda ağabey, kardeşini tornavida ile öldürdü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 06:51
Kardeş kavgası cinayetle bitti: 1 ölü
Olay, İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Ali Munzuroğlu sokak No:22'deki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan İsmail A.(40) ile ağabeyi M.A. (44) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu M.A., İsmail A'yı tornavida ile yaraladı, kendisi de kesici aletle yaralandı.

Evdekilerin fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İsmail A. ambulansla kaldırıldığı Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hafif yaralanan şüphelisi M.A'da hastanede müdahalesi yapılmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kardeş kavgası cinayetle bitti: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN