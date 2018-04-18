Öğrenciler Van Gölü sahilinde çöp topladı

Edremit Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte Lala Paşa Tabiat ve Ekolojik Parkı'nda toplanan 200 öğrenciye eldiven, maske, poşet, yelek ve şapka dağıtıldı.

Buradan Van Gölü kıyısına giderek temizlik çalışması yapan öğrenciler, topladıkları 50 torba çöpü, belediye görevlilerine teslim etti.

Hilmi Irak İlk ve Ortaokulu Müdürü Sabahattin Erzek, yaptığı açıklamada, Van Gölü'nün hem bölge hem de ülke için önemli olduğunu söyledi.

Gölün iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erzek, "Çevremizi temiz tutmak ve bu bilincin oluşmasını sağlamak için çocuklarımızla Van Gölü sahiline indik. Bu kampanya ile hem velilerimize hem de diğer vatandaşlarımıza örnek olmak istiyoruz. Bu doğa harikası gölü en iyi şekilde korumamız gerekiyor." dedi.

Öğrencilerden Rojin Bağış da Van Gölü'ne sadece öğrencilerin değil herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, "Gölümüzde yüzlerce canlı yaşıyor. Bugün hem bu canlılara sahip çıkmak hem de gölümüzü yaşatmak adına böyle bir etkinliğe katıldık." diye konuştu.

Kış aylarında Van Gölü'ne atılan çöplerin kıyılarda biriktiğini anlatan öğrencilerden Tülin Özdemir de "Van Gölü herkesindir. Burada sadece biz yaşamıyoruz. Bu nedenle bu güzel değere sahip çıkmalıyız." ifadesini kullandı.