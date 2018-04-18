Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sazlıbosna Barajı’nı gören tüm kameralar inceleniyor

’nı gören tüm kameralar inceleniyor

Arnavutköy ’nda önceki gün bulunan 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edilip edilmediğinin araştırıldığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin çevrede yaşayan yabancı uyrukları şahısları tek tek tespit ederek çocuklarını kontrol edecekleri öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 18:00 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 18:33
Sazlıbosna Barajı’nı gören tüm kameralar inceleniyor

Arnavutköy 'na önceki gün balık tutmak için gölde gelen balıkçıların oltasına takılan bez parçasındaki 5 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kurumunda yapılan incelemesinde 2 gün önce öldürüldüğü belirlenen çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde darp izine rastlandığı tespit edilmişti. Kayıp başvurusunda bulunulmayan çocuk için harekete geçen polis ekiplerinin, kız çocuğuna tecavüz edilip edilmediği yönünde araştırma yaptığı öğrenildi.

Oltaya bebek cesedi takıldı

Öte yandan, polis ekiplerinin çocuğun cesedinin bulunduğu çevredeki aileleri tek tek tespit ederek çocuğu tanıyıp tanımadıklarını sorgulayacakları öğrenildi. Ailenin bulunması durumunda DNA örneğinin karşılaştırılarak ailenin bulunabileceği belirlendi. Bez parçasını da incelemeye alan ekipler katile ait biz iz bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.



GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Sazlıbosna Barajı'nı gören tüm güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sazlıbosna Barajı’nı gören tüm kameralar inceleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN