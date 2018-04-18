Sazlıbosna Barajı’nı gören tüm kameralar inceleniyor

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'na önceki gün balık tutmak için gölde gelen balıkçıların oltasına takılan bez parçasındaki 5 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemesinde 2 gün önce öldürüldüğü belirlenen çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde darp izine rastlandığı tespit edilmişti. Kayıp başvurusunda bulunulmayan çocuk için harekete geçen polis ekiplerinin, kız çocuğuna tecavüz edilip edilmediği yönünde araştırma yaptığı öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin çocuğun cesedinin bulunduğu çevredeki yabancı uyruklu aileleri tek tek tespit ederek çocuğu tanıyıp tanımadıklarını sorgulayacakları öğrenildi. Ailenin bulunması durumunda DNA örneğinin karşılaştırılarak ailenin bulunabileceği belirlendi. Bez parçasını da incelemeye alan ekipler katile ait biz iz bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.





GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Sazlıbosna Barajı'nı gören tüm güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldığı öğrenildi.