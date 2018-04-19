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'da la bindiği otomobilin karıştığı da öldü

'nun Yeniçağa ilçesinde, D-100 yolunda kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. da yaşamını yitiren 'nun (35) çekerek otomobile bindiği belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 09:25 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 09:43
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, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Yeniçağa Şahnalar köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden yönetimindeki 34 SZ 7922 plakalı otomobil, Mevlüt Öztürk yönetimindeki 06 ER 310 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ceylan Bayar ile yanındaki İdris İş ve Muharrem Gündoğdu yaralandı.

OTOSTOP ÇEKTİĞİ ARAÇTA HAYATINI KAYBETTİ

Güzergah üzerindeki Gerede ilçesine gitmek için la otomobile binen ise oturduğu arka koltukta yaşamını yitirdi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İnanoğlu'nun cesedi ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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Bolu'da otostopla bindiği otomobilin karıştığı kazada öldü
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