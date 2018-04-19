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Son Dakika: Akaryakıt tankeriyle servis minibüsü çarpıştı

Son dakika haberi... 'da akaryakıt tankeriyle servis minibüsünün çarpıştığı da 1'i ağır 15 öğrenci yaralandı. Servis sürücüsü 'ın da yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 09:28 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 09:43
Son Dakika: Akaryakıt tankeriyle servis minibüsü çarpıştı

Antalya'da tankerle servis minibüsü çarpıştı... 'da akaryakıt tankeriyle servis minibüsünün çarpıştığı da 1'i ağır 15 öğrenci yaralandı. Servis sürücüsü 'ın da yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

ONLARCA ÖĞRENCİ YARALI

Antalya-Isparta karayolunda öğrenci servisi, yakıt depolu kamyonla çarpıştı. Kazada yaralı öğrencilerin olduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, saat 08.45 sıralarında Antalya-Isparta Karayolu Aksu ilçesi Karaöz mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle öğrenci servisi ile yakıt depolu kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi devrilirken kazada yaralı öğrencilerin olduğu kaydedildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi.

OLAY YERİNDEN FOTOĞRAFLAR

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Son Dakika: Akaryakıt tankeriyle servis minibüsü çarpıştı
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