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'da oynatılan otomobilden para fışkırdı

'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde oynatıldığı belirlendi. Otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 40 bin lira para ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 11:20
Adana'da yasa dışı bahis oynatılan otomobilden para fışkırdı

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada otomobilde oynatıldığını tespit eden polis araçta bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

KOLTUKLARA GİZLENMİŞ 40 BİN LİRA...

Polis, otomobilde yaptığı aramada ise paspas altında, koltuk aralarında yaklaşık 40 bin lira para ele geçirdi. Polis ekipleri, zanlıların yakalanmamak için otomobilde telefonlarla yasa dışı bahis oynattığını belirledi.

Paralara ve otomobile el konulurken sorguda suçlamaları kabul etmeyen zanlılar adliyeye sevk edildi.

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Adana'da yasa dışı bahis oynatılan otomobilden para fışkırdı
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