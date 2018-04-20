Alina Boz’dan 160 bin liralık alacak davası

Oyuncu Alina Boz
(20) bir süre önce iflas başvurusunda bulunan Endemol Medya Şirketi'ne dava açtı. Sıkıntılı günler geçiren ve batık olup olmadığı incelenen Endemol Medya davanın reddini istedi. Boz ise ilk duruşma çıkışı "Hakkımı aramak için buraya geldim. 15 bölümde toplamda 150 bin liralık ücretimi alamadım. Çalıştık, ettik, mağdurum. Herkes gibi ben de hakkımı arıyorum" dedi. ŞİRKET REDDİNİ İSTEDİ
Endemol Medya şirketine bir dava da son dönemin başarılı ve genç oyuncuları arasında yer alan Boz'dan geldi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla dava açan Boz'un dava dilekçesindeki iddialara göre Boz ile yapımcı Endemol Medya Şirketi arasında "Paramparça" adlı dizide "Hazal" karakterini canlandırması için sözleşme imzalandı.
Boz, oynadığı bölüm başı 10 bin lira ücret alacaktı. Ancak dizinin 83'üncü bölümünden 97'nci bölümüne kadar 15 bölümlük ücretini alamadı. Boz da toplamda 150 bin lira oyunculuk ücreti ile 10 bin lira manevi tazminatın tahsili için dava açtı.
Davalı Endemol Medya Şirketi ise cevap dilekçesinde davayla ilgili zaman aşımı olduğunu belirterek esas yönünden davanın reddine karar verilmesini istedi. Davanın ilk duruşması önceki gün görüldü. Duruşmaya Boz da avukatıyla katıldı. BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ
Boz'un avukatı açtıkları davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Davalı yapım şirketinin avukatı ise 'dava reddedilsin' dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, davacı Alina Boz'un alacağı oyunculuk ücretinin bilirkişi tarafından hesaplanması için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme ayrıca dosyaya konan CD'nin de bilirkişi tarafından izlenmesine karar verdi.
Duruşma çıkışı konuşan Alina Boz, "Hakkımı aramak için buraya geldim. 15 bölümde toplamda 150 bin liralık ücretimi alamadım. Çalıştık, ettik, mağdurum. Herkes gibi ben de hakkımı arıyorum" ifadelerini kullandı.