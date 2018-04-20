Biz Aydın Abi’yi uğurladık Trakya kızanına kavuştu

SABAH
gazetesinin emektar "Yurt Haberler
Müdürü" usta gazeteci Aydın Şentürk
(53) dün son yolculuğuna uğurlandı. Kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki akşam hayatını kaybeden Şentürk için İstanbul Beşiktaş'ta bulunan SABAH gazetesi önünde dün bir tören düzenlendi. Törende Şentürk'ün eşi Tülin, kızı Ezgi ve oğlu Utku Şentürk taziyeleri kabul etti. Törene Turkuvaz Medya Grubu çalışanları ve farklı medya gruplarından çok sayıda gazeteci katıldı. Şentürk'ün tabutuna, çok sevdiği Galatasaray
forması serildi. Tabuta omuz veren arkadaşları, 'Aydın Abi
' için helallik verdi ve dualar okudu. Daha sonra Şentürk'ün naaşı, "Yuvam" dediği "Utku üniversiteyi bitirsin yerleşmeye gideceğim" dediği memleketi Kırklareli
'nin Kocahıdır köyüne alkışlarla uğurlandı. Aydın Şentürk, Kocahıdır'da ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. TGC'DEN MESAJ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de Şentürk için bir mesaj yayımladı: Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Şentürk'ü sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz. GÜLE GÜLE GÜZEL İNSAN...
Kuş
gibi telaşlı bir yüreği vardı 'Aydın Abimizin'. Hep heyecanlı hep acelesi vardı... Hızlı hızlı konuşur hızlıca da sonucunu isterdi. Serinkanlı Necdet abimiz (Necdet Çokan) hep freni oldu onun. Ve tabii ki Neslihan (Can)... -Çalışanı değil kızıydı sanki...- İki lafından biriydi Neslihan... Yurdun dört bir yanındaki muhabir ağı 'Aydın Abisine' gönülden bağlıydı. Önemli bir haber patlak verdiğinde "Arayın falanca muhabiri toplasın şu haberi... Ona deyin ki 'Aydın Abim diyor ki 'beni getirtmesin oraya'"... Aydın Abimizin günlük cümleleriydi bunlar. Bir o kadar da naif yürekliydi. Ne zaman Beşiktaş Çarşı
'ya insek çiçek isterdi mesela... Ahhh Aydın Abi ahhh. Baharın bütün çiçekleri koynunda olsun şimdi... Nur içinde yat. Ey Trakya bak kimi gönderdik sana? Toprağına sevdalı Aydın müdürümüz sonunda kavuştu sana... İncitme onu, bir annenin evladını kucakladığı gibi sar olur mu?... (SABAH çalışanları...) 32 YILLIK GAZETECİ
Marmara
Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitiren Şentürk, mesleğe 1986'da SABAH gazetesinde muhabir olarak başladı. Aynı kurumdan emekli olan Şentürk, son olarak SABAH gazetesi Yurt Haberler Müdürü olarak görevini yürütüyordu. Şentürk 32 yıllık meslek hayatının 24 yılını SABAH Gazetesi'nde geçirdi. Bir dönem Milliyet, Akşam, Meydan ve Son Havadis'te de çalışan Şentürk, sürekli basın kartı sahibiydi. ERDAL ŞAFAK: ALTIN YUMAĞI GİBİ KALBİ VARDI
SABAH
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, Aydın Şentük için düzenlenen törende şöyle konuştu: "Şu tabutun içinde dünyada tanıyabileceğiniz en iyi insanlardan biri yatıyor. Merhum Aydın, altın yumağı gibi kalbiyle sınırsız hoşgörüsüyle Trakyalılara özgü sevecenliğiyle içi dışı birliğiyle insan gibi insandı, hayır melek gibi insandı. Aydın'la 20 yılı aşkın süre beraber çalıştık şöyle geriye dönüp baktığımda içinde hiçbir kötü anı yok, onun da hiçbir kötü anını görmedim sadece Galatasaray'ın yenilgileri hariç. Bir düşünüre göre gerçek hayata ulaşabilmek için zahiri hayattan yani sanal hayattan yani bu hayattan kurtulmak gerekiyor. Sevgili Aydın, bedenindeki kafesi açıp işte gerçek hayata uçtu. Bir başka düşünüre göre bir ölümüzün arkasından ağlarsak aslında ölümüze değil kendimize ağlıyoruz. İçimizde doğan boşluğa, çok sevdiğimiz birini yitirmenin sonsuz hüznüne, zaten pek de uzun olmayan dostluk zincirinin önemli bir halkasının düşmesine ağlıyoruz. Diyecek ne kaldı ki geriye, mekânı cennet kabri nur olsun, ailesine sonsuz sabırlar olsun. Şairin dediği gibi gitgide artıyor yalnızlığımız..."