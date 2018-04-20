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firarilerine kırmızı bülten

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Çiftlik Bank firarilerine kırmızı bülten
soruşturması kapsamında Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında kırmızı bülten düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç örgütüne üye olma', 'bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ile Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönelik yetkisizlik kararları verildiği anlatılırken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan bu dosyaların mevcut soruşturma dosyasıyla birleştirildiği kaydedildi.
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Çiftlik Bank firarilerine kırmızı bülten
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