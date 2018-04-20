Çiftlik Bank firarilerine kırmızı bülten

Çiftlik Bank
soruşturması kapsamında Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında kırmızı bülten düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç örgütüne üye olma', 'bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ile Bursa
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönelik yetkisizlik kararları verildiği anlatılırken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan bu dosyaların mevcut soruşturma dosyasıyla birleştirildiği kaydedildi.