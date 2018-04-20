Ehliyetsiz sürücü geri geri kaçmaya çalıştı

Ehliyetinin olmaması nedeniyle kaçan sürücü yakalanırken, ceza kesildi. Olay gece saatlerinde, Elmatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekibi, karşı yönden gelen otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü aracıyla geri geri giderek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamanın ardından 2 polis ekibi aracı önden ve arkadan sıkıştırarak durdurdu. Otomobil sürücüsünün polislerden ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenilirken, sürücüye olay yerine gelen trafik ekipleri ceza kesti.

10 BİN LİRA CEZA

Ehliyetinin olmaması ve aracındaki eksiklilkler nedeniyle sürücüye yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.