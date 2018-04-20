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'da çarptığı motosikleti metrelerce sürükleyerek kaçtı

’da bir sürücü otomobiliyle çarptığı motosikleti aracın altında yaklaşık 500 metre sürükleyerek olay yerinden kaçtı. Yara almadan kurtulan motosiklet sürücü ise nın şokunu bir süre üzerinden atamadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 09:25 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 09:33
Karaman'da çarptığı motosikleti metrelerce sürükleyerek kaçtı

, saat 23.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi Mut Caddesi üzerinde bulunan Cumartesi Pazarı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 70 HC 441 plakalı motosikletiyle hastaneden evine giden 21 yaşındaki 'e, kavşakta otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla şans eseri motosikletten savrulan Mücahit Emir, canını zor kurtardı.



MOTOSİKLET KAZA YERİNDEN 500 METRE İLERİDE SOKAK ARASINDA BULUNDU

Kazadan sonra otomobil sürücüsü ardına bile bakmadan çarptığı motosikleti aracın altında yaklaşık 500 metre sokak aralarında sürükledi. Motosikletin aracının altında olduğunu fark eden otomobil sürücüsü, aracın altından motosikleti çıkardıktan sonra yoluna devam etti. Kazayı duyarak olay yerine gelen Mücahit Emir'in annesi ise oğluna sarılarak ağladı. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine trafik ekibi geldi. Trafik ekibi yaptığı incelemenin ardından kaçan otomobili tespit etmek için kaza mahallinde düşen otomobile ait plakayı aldı.

Kazanın şokunu üzerinden atamayan motosiklet sürücüsü Mücahit Emir, "Hastaneden geliyordum, kavşağa geldiğimde nereden geldiğini göremediğim otomobil bir anda bana çarptı ve kendimi yerde buldum. Daha sonra otomobil motosikleti buraya kadar sürükledi" dedi.

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Karaman'da çarptığı motosikleti metrelerce sürükleyerek kaçtı
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