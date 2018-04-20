Lale Festivali’nde Aylan ve Eren Bülbül unutulmadı

İstanbul Lale Festivali'nde "Vuslat: Cemre ve Lale" adlı özel bir sergi hazırlayan İSMEK Hayat Boyu Öğrenme Merkezi öğretmen ve öğrencilerinin, Ege'de cansız bedeni karaya vuran Aylan bebek ve Trabzon'da terör kurbanı olan Eren Bülbül
'ü ölümsüzleştirdiği eseri büyük beğeni topladı.
İSMEK Fındıkzade Türk-İslam Sanatları Merkezi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı sergi, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali Koca'nın katılımıyla açıldı. Sergide, hat sanatından tezhibe, seramikten minyatüre, katı sanatından çiniye, ebrudan bilimsel bitki çizimine, ahşap oymadan kaligrafiye kadar 11 branşta 200'den fazla eser yer aldı. Fındıkzade Türk İslam Sanatları HBÖ Merkezi Yöneticisi Arzu Karaman, "Baharın, cemrenin coşkusuna ortak olalım, lalenin vuslatına biz de katkıda bulunup bunu sanatımızla ifade edelim istedik" dedi. TERÖR ZULMÜ SERAMİĞE İŞLENDİ
"Amacımız bu küçük bedenlerin hikâyelerini dünyaya unutturmamak ve geleceğe ulaştırmak" diyen İSMEK öğrencileri, ortak noktaları 'terör zulmü' olan en küçüğü 3, en büyüğü 16 yaşında olan çocukları seramiklere işledi. Bunlar arasında en dikkat çeken ise, Ege'de cansız bedeni kıyıya vuran mülteci Aylan bebek ile Trabzon Maçka'da teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün yer aldığı eser oldu. Sergide ayrıca seramik branşında Van Gogh'un eserleri yeniden canlanırken, Selçuklu medeniyetine dair desenler ile Anadolu kilim desenleri de seramiklere yansıdı. Sergide yer alan ebru eserler ise baharı anlatan çiçek ebrularının yanı sıra akkase ve battal ebru çalışmalarından oluştu. Kaligrafi ve katı branşlarında da cemre konusun işlendiği sergide hat eserlerde ise Kuran-ı Kerim'de geçen toprak, hava ve su ile ilgili ayet, hadis ve beyitler yorumlandı. Pano, büst, dekoratif objeler şeklinde tasarlanan sergi eserleri arasında yer alan çini branşındaysa klasik çini çalışmalarının yanı sıra cemre konulu çinilere de yer verildi.