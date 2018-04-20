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’e yeniden 1 yıl 8 ay hapis

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018
Rüzgar Çetin’e yeniden 1 yıl 8 ay hapis
Ünlü Yönetmen 'in oğlu , 2011'de karıştığı kavga nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, denetim süresi içinde başka bir suç işlediği gerekçesiyle kaldırıldı. Çetin, 5 yıllık dönem içerisinde herhangi kasıtlı bir suç işlemezse bu cezası düşecekti. Ancak 2 yıl sonra Çetin, Asmalımescit'te bir kavgaya karıştı. Mahkeme, Çetin hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını kaldırarak daha önce yaralama suçundan verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezası hükmünü açıkladı.
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Rüzgar Çetin’e yeniden 1 yıl 8 ay hapis
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