Rüzgar Çetin’e yeniden 1 yıl 8 ay hapis

Ünlü Yönetmen Sinan Çetin
'in oğlu Rüzgar Çetin
, 2011'de karıştığı kavga nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, denetim süresi içinde başka bir suç işlediği gerekçesiyle kaldırıldı. Çetin, 5 yıllık dönem içerisinde herhangi kasıtlı bir suç işlemezse bu cezası düşecekti. Ancak 2 yıl sonra Çetin, Asmalımescit'te bir kavgaya karıştı. Mahkeme, Çetin hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını kaldırarak daha önce yaralama suçundan verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezası hükmünü açıkladı.