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’den biletlere düzenlemesi

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018
THY’den biletlere seçim düzenlemesi
Türk Hava Yolları () 24 Haziran'da gerçekleştirilecek ler nedeniyle Türk vatandaşı yolcuların oy kullanmalarını kolaylaştırmak için, 19 Nisan'dan önce yapılan rezervasyonları ücretsiz değiştirme kararı aldı. Açıklamada, uygulamanın 19 Nisan öncesinde, 18 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasındaki Türkiye çıkışlı ve varışlı tüm THY ile AnadoluJet seferlerine rezervasyon yaptıran yolcular için geçerli olacağı belirtildi. Bu yolcuların 15 Mayıs tarihine kadar işlem yaptırmaları durumunda, 31 Mart 2019 tarihine kadar düzenlenecek yeni rezervasyon ve uçuş değişiklikleri ücretsiz gerçekleştirilecek. Parkur değişiklikleri ise mevcut ücret kuralları doğrultusunda düzenlenecek. İade talepleri de, yine mevcut ücret kuralları doğrultusunda yapılacak. Biletin geçerlilik süresi, herhangi bir ücret farkı ve/veya ceza alınmaksızın 1 Ağustos tarihine kadar uzatılacak.
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THY’den biletlere seçim düzenlemesi
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