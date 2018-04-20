‘Yine para isteyince öldürdüm’

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan (75), önceki gün Eminönü Sirkeci'deki bir kafede oturduğu sırada alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet olan Yüksel K. yanına geldi. Yüksel K., eski bakan
ı boğazından bıçakladı. Ağır yaralı bakan hastanede öldü, zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Dün adliyeye sevk edilen
Yüksel K., "2014'ten beri benden sürekli para aldı. Toplamda 650 bin dolar ve 350 bin lira borcu vardı. O konuları konuşmak için kafede oturuyorduk. Benden 2 bin 500 lira daha istedi masada. Ben de çok sinirlendim bir anda yaptım" dedi. Vuralhan'ın bir peçeteye "Parayı geri ödemezsem Yüksel bana her şeyi yapabilir" diye yazdığı öğrenildi.