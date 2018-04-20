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‘Yine para isteyince öldürdüm’

Ercan Vuralhan’ı öldüren Yüksel K. ifadesinde, “Bana yüklü miktarda borcu vardı. yine para isteyince sinirlendim, yaptım” dedi

Giriş Tarihi: 20.4.2018
‘Yine para isteyince öldürdüm’
Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan (75), önceki gün Eminönü Sirkeci'deki bir kafede oturduğu sırada alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet olan Yüksel K. yanına geldi. Yüksel K., ı boğazından bıçakladı. Ağır yaralı bakan hastanede öldü, zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Dün adliyeye sevk edilen Yüksel K., "2014'ten beri benden sürekli para aldı. Toplamda 650 bin dolar ve 350 bin lira borcu vardı. O konuları konuşmak için kafede oturuyorduk. Benden 2 bin 500 lira daha istedi masada. Ben de çok sinirlendim bir anda yaptım" dedi. Vuralhan'ın bir peçeteye "Parayı geri ödemezsem Yüksel bana her şeyi yapabilir" diye yazdığı öğrenildi.
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‘Yine para isteyince öldürdüm’
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