23 Nisan coşkusu vapurda yaşanacak

İBB Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, "Vapurda Müzik Var" projesiyle müzik keyfini yolcularıyla buluşturan Şehir Hatları, bayram coşkusunu vapura taşıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda vapurla İstanbul'un diğer yakasına geçeceklerin yolculukları, Şehir Hatlarının sürpriziyle renklenecek. Yolcular, 2 saat boyunca klasik müziğin farklı tınılardaki eserlerini, yarının büyüklerinden dinleyecek.

"Vapurda Müzik Var" projesi kapsamında vapur müzisyenleri tarafından her gün farklı hatlarda icra edilen canlı performans, bu kez 23 Nisan günü 14.45 - 16.45 saatleri arasında Beşiktaş - Kadıköy hattında öğrenciler tarafından oluşturulan "çocuk orkestrası" tarafından sunulacak.

Şehir Hatları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda herkesi vapurla boğazı geçmeye davet etti.

Vapur seferleri Kadıköy yönünden 14.45 ve 15.45, Beşiktaş yönünden ise 15.15 ve 15.45 saatlerinde yapılacak.