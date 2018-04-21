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23 Nisan coşkusu da yaşanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'nın "da Müzik Var" projesi kapsamında, çocuk orkestrası 'nda - seferi yapan vapurda canlı performans sergileyecek.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018 13:32 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 13:38
23 Nisan coşkusu vapurda yaşanacak

Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, "da Müzik Var" projesiyle müzik keyfini yolcularıyla buluşturan Şehir Hatları, bayram coşkusunu vapura taşıyor.

'nda vapurla İstanbul'un diğer yakasına geçeceklerin yolculukları, Şehir Hatlarının sürpriziyle renklenecek. Yolcular, 2 saat boyunca klasik müziğin farklı tınılardaki eserlerini, yarının büyüklerinden dinleyecek.

"Vapurda Müzik Var" projesi kapsamında vapur müzisyenleri tarafından her gün farklı hatlarda icra edilen canlı performans, bu kez 23 Nisan günü 14.45 - 16.45 saatleri arasında - hattında öğrenciler tarafından oluşturulan "çocuk orkestrası" tarafından sunulacak.

Şehir Hatları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda herkesi vapurla boğazı geçmeye davet etti.

Vapur seferleri Kadıköy yönünden 14.45 ve 15.45, Beşiktaş yönünden ise 15.15 ve 15.45 saatlerinde yapılacak.

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23 Nisan coşkusu vapurda yaşanacak
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