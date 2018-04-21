29 yıldır aradığı babasını 10 dakikada Esra Erol buldu

Atv ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programına babasını bulmak için katılan Hülya Koç'un hayat hikâyesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Herdem Yalçın, Muammer Demirbüken ile olan dini nikâhlı evliliğinden Hülya Koç dünyaya geliyor.

"Ben 3 aylıkken babam bizi terk ediyor, sebebi ise kız çocuğu olmam"

Anneanne ve dedesiyle büyüyen Hülya Koç, onların vefatından sonra yengesi ve dayısıyla yaşamını sürdürdüğünü dile getirdi. Esra Erol 10 dakika içinde baba Muammer Demirbüken'i bularak Türk televizyon tarihinde bir ilke imza attı. Hülya Koç, babasının sesini ilk kez Esra Erol'da duydu. Baba, Muammer Demirbüken canlı yayında tüm bilgileri doğruladı. Büyük bir şok geçiren baba, konuşmakta güçlük çekti.

Hülya Koç'un yıllardır görmediği babası bulundu...

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Hülya Koç'un babası Muammer Demirbüken, kısa bir görüşmenin ardından "şuan konuşamıyorum, camideyim" diyerek telefonu kapattı.

Hiç tanımadığı babasının sesini ilk kez Esra Erol'da duyan Hülya Koç, gözyaşları içinde tek isteğinin babasına bir kez sarılmak olduğunu ifade etti.