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29 yıldır aradığı babasını 10 dakikada buldu

ekranlarında yayınlanan "’da" programına babasını bulmak için katılan ’un hayat hikâyesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. İstenmeyen kız çocuğu, babasını 10 dakikada Esra Erol’da buldu! İşte programda yaşananlar...

Giriş Tarihi: 20.4.2018 22:21 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 02:11
29 yıldır aradığı babasını 10 dakikada Esra Erol buldu

ekranlarında yayınlanan "'da" programına babasını bulmak için katılan 'un hayat hikâyesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Herdem Yalçın, ile olan dini nikâhlı evliliğinden Hülya Koç dünyaya geliyor.

"Ben 3 aylıkken babam bizi terk ediyor, sebebi ise kız çocuğu olmam"

Anneanne ve dedesiyle büyüyen Hülya Koç, onların vefatından sonra yengesi ve dayısıyla ını sürdürdüğünü dile getirdi. Esra Erol 10 dakika içinde baba Muammer Demirbüken'i bularak Türk televizyon tarihinde bir ilke imza attı. Hülya Koç, babasının sesini ilk kez Esra Erol'da duydu. Baba, Muammer Demirbüken canlı yayında tüm bilgileri doğruladı. Büyük bir şok geçiren baba, konuşmakta güçlük çekti.

Hülya Koç'un yıllardır görmediği babası bulundu...

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Hülya Koç'un babası Muammer Demirbüken, kısa bir görüşmenin ardından "şuan konuşamıyorum, camideyim" diyerek telefonu kapattı.

Hiç tanımadığı babasının sesini ilk kez Esra Erol'da duyan Hülya Koç, gözyaşları içinde tek isteğinin babasına bir kez sarılmak olduğunu ifade etti.

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29 yıldır aradığı babasını 10 dakikada Esra Erol buldu
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