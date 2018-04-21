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Boşanma davası açan eşini öldürdü

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Boşanma davası açan eşini öldürdü
'ta psikolojik sorunları olan Ahmet Yapmaz, boşanma davası açan 3 çocuk annesi eşi Fatma Yapmaz'ı öldürdü. Oğlu ve gelinini yaraladı.
Merkeze bağlı Karayün köyünde yaşayan Fatma Yapmaz (47), geçimsizlik yaşadığı 30 yıllık eşi Ahmet Yapmaz'a (55) boşanma davası açtı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çiftçilik yapan Ahmet Yapmaz, bu durumu gururuna yediremeyince, dün sabah eşiyle tartışmaya başladı. 3 çocuğunun da kendisinden olmadığını öne süren Ahmet Yapmaz, av tüfeği ile eşini vurdu. Ardından da evde bulunan ve kendisine engel olmaya çalışan oğlu Mustafa Yapmaz ile gelini Hürü Yapmaz'ı da ateş ederek yaraladı. Fatma Yapmaz, kurtarılamadı. Hürü Yapmaz'ın da durumu ağır. Ahmet Yapmaz ise jandarmaya teslim oldu. Olay sırasında evde bulunan Mustafa ve Hürü Yapmaz çiftinin 1 yaşındaki kızlarını ise komşuları uzaklaştırdı.
Yüksel MENEKŞE / SABAH
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