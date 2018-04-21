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Canlı danaları motora gizlediler

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Canlı danaları motora gizlediler
Kaçakçıların vicdansızlığı bir kez daha pes dedirtti. Türkgözü Gümrük Kapısı'nda 'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen otomobilin sürücüsü S.B'nin davranışlarından şüphelenen gümrük muhafaza ekipleri, aracı x-ray cihazına sevk etti. İnceleme sırasında otomobilin motor silindir kapağının üzerindeki plastik muhafazanın hareket ettiği belirlendi. Kapağı açan görevliler, motor kısmı küçültülerek oluşturulan özel bir bölmede ayakları ve ağızları bağlanmış iki danayla karşılaştı. Zor nefes aldıkları görülen hayvanlar kurtarılırken, otomobile el konuldu. Şoför hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
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Canlı danaları motora gizlediler
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