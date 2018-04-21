Canlı danaları motora gizlediler

Kaçakçıların vicdansızlığı bir kez
daha pes dedirtti. Ardahan
Türkgözü
Gümrük Kapısı'nda Gürcistan
'dan
Türkiye'ye giriş
yapmak isteyen otomobilin
sürücüsü
S.B'nin davranışlarından
şüphelenen
gümrük muhafaza
ekipleri, aracı x-ray
cihazına sevk etti.
İnceleme sırasında
otomobilin motor
silindir kapağının üzerindeki plastik muhafazanın
hareket ettiği belirlendi. Kapağı açan
görevliler, motor kısmı küçültülerek oluşturulan
özel bir bölmede ayakları ve ağızları
bağlanmış iki danayla karşılaştı. Zor nefes
aldıkları görülen hayvanlar kurtarılırken,
otomobile el konuldu. Şoför hakkında da
suç duyurusunda bulunuldu.