Evlat katili kocadan boşandı

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İstanbulFatih'te Neriman Türkoğlu 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan'ı öldüren Nezir Türkoğlu'ndan boşandı.Geçen yıl 5 Kasım'da oğlu öldürülmeden 1.5 ay önce İstanbul Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açan Neriman Türkoğlu, yaşadığı travma nedeniyle karar duruşmasına katılamadı. Tutuklu Nezir Türkoğlu da cezaevinden getirilmedi. Mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Neriman Türkoğlu'nun oğlunu öldüren eşinden herhangi bir tazminat ya da nafaka istemediği öğrenildi. Nezir Türkoğlu, 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan'ı 16 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.