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Evlat katili kocadan boşandı

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018
Evlat katili kocadan boşandı
İstanbul Fatih'te Neriman Türkoğlu 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan'ı öldüren Nezir Türkoğlu'ndan boşandı.
Geçen yıl 5 Kasım'da oğlu öldürülmeden 1.5 ay önce İstanbul Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açan Neriman Türkoğlu, yaşadığı travma nedeniyle karar duruşmasına katılamadı. Tutuklu Nezir Türkoğlu da cezaevinden getirilmedi. Mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Neriman Türkoğlu'nun oğlunu öldüren eşinden herhangi bir tazminat ya da nafaka istemediği öğrenildi. Nezir Türkoğlu, 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan'ı 16 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.
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Evlat katili kocadan boşandı
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