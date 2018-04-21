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Şair ’ye veda

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair , siyaset ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla ’da son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Şair Cemal Safi’ye veda
'da tedavi gördüğü hastanede 17 Nisan'da vefat eden Şair (80) için Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde tören düzenlendi. Törene eşi , çocukları , Peyami Safa, Ebru Safi, torunları, 15 yıllık asistanı Gül Demirbilek'in yanı sıra Başkanı , eski TBMM Başkanı , MHP Genel Başkan Yardımcısı , Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, milletvekilleri, sanatçılar ve ile edebiyat ve sanat dünyasından isimler katıldı. Şükran Safi, "55 yıllık eşimdi. 56'ya girmiştik. Allah razı olsun bana bir yığın hatıra, evlatlar, torunlar bıraktı gitti. Çok mutluyum onun eşi olduğum için. İnşallah öbür dünyada da karşılaşırız, inşallah kolay suallerden geçsin, yazdığı şiirler gibi orada da Rabbime güzel cevaplar versin" dedi. Orhan Gencebay da Safi'yi "Sevgili Cemal ağabeyim, yaşayan bir efsaneydi. Onun yeri bende bambaşkadır, aynı topraklarda, aynı mahallede doğduk, büyüdük. Benden büyüktü, ağabeyimizdi" sözleriyle anlattı. Taşıyan ise "Çok üzgünüz. Çok değerli, yürekli bir insandı. Dünyaya böyle insanlar nadir geliyor" dedi. Cemal Safi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gümüşköy Mezarlığı'nda defnedildi.

ŞİİRLERİ BESTELENDİ
Safi, 1990'da Rüyalarım Olmasa, 1991'de Vurgun adlı bestelerin güftekârı olarak iki yıl art arda "yılın şairi" seçildi. Türk Dil Kurumu tarafından 2003'te Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirilen, 2004'te Mihai Eminescu adına düzenlenen Eminescu Madalyası'nı alan Safi'nin şiirleri İtalyanca, Arnavutça ve Rumenceye de çevrildi. Safi'nin şiirleri Gencebay, Zekai Tunca, Selçuk Tekay, , gibi isimlerce bestelendi.
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Şair Cemal Safi’ye veda
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