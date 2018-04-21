Şair Cemal Safi’ye veda

Ankara
'da tedavi gördüğü hastanede 17 Nisan'da vefat eden Şair Cemal Safi
(80) için Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde tören düzenlendi. Törene eşi Şükran Safi
, çocukları Mehmet Akif
, Peyami Safa, Ebru Safi, torunları, 15 yıllık asistanı Gül Demirbilek'in yanı sıra Anayasa Mahkemesi
Başkanı Zühtü Arslan
, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek
, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya
, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, milletvekilleri, sanatçılar Orhan Gencebay
ve Hakan Taşıyan
ile edebiyat ve sanat dünyasından isimler katıldı. Şükran Safi, "55 yıllık eşimdi. 56'ya girmiştik. Allah razı olsun bana bir yığın hatıra, evlatlar, torunlar bıraktı gitti. Çok mutluyum onun eşi olduğum için. İnşallah öbür dünyada da karşılaşırız, inşallah kolay suallerden geçsin, yazdığı şiirler gibi orada da Rabbime güzel cevaplar versin" dedi. Orhan Gencebay da Safi'yi "Sevgili Cemal ağabeyim, yaşayan bir efsaneydi. Onun yeri bende bambaşkadır, aynı topraklarda, aynı mahallede doğduk, büyüdük. Benden büyüktü, ağabeyimizdi" sözleriyle anlattı. Taşıyan ise "Çok üzgünüz. Çok değerli, yürekli bir insandı. Dünyaya böyle insanlar nadir geliyor" dedi. Cemal Safi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gümüşköy Mezarlığı'nda defnedildi. ŞİİRLERİ BESTELENDİ
Safi, 1990'da Rüyalarım Olmasa, 1991'de Vurgun adlı bestelerin güftekârı olarak iki yıl art arda "yılın şairi" seçildi. Türk Dil Kurumu tarafından 2003'te Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirilen, 2004'te Mihai Eminescu adına düzenlenen Eminescu Madalyası'nı alan Safi'nin şiirleri İtalyanca, Arnavutça ve Rumenceye de çevrildi. Safi'nin şiirleri Gencebay, Zekai Tunca, Selçuk Tekay, Onur Akay
, Candan Erçetin
gibi isimlerce bestelendi.