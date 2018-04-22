Adana'da kan donduran olay! Boğduğu anneannesinin cenazesinde gözyaşı dökmüş

ADANA'DA KAN DONDURAN OLAY!

Adana'da evinde ölü bulunan Elif Tul'u (83), torunu İsmail Canik'in (27) çarşafla boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. İsmail Canik'in, anneannesinin cesedi bulunduğunda gözyaşı döktüğü ve taziyesine katıldığı ortaya çıktı.

Olay, 17 Nisan'da merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Elif Tul'dan iki gündür haber alamayan çocukları eve geldi. Kapıyı açamayan Tul'un yakınları polisi aradı. Bunun üzerine polis, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kapıyı kırıp içeri girdi. İçeride, Elif Tul'un cesedi bulundu. Bu sırada olay yerinde olan yaşlı kadının torunu İsmail Canik de "Anneannem ölmüş" diyerek ağladı. Tul'un yakınlarını, komşuları sakinleştirdi.