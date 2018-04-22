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Göçerlerin asırlardır süren çileli yolculuğu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018
Göçerlerin asırlardır süren çileli yolculuğu

Güneydoğu Anadolu'daki göçerlerin 3 ay süren zorlu yayla yolculuğu sürüyor. Havanın ısınmasıyla Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Mardin'deki kışlaklarından çıkan göçerler, yaz boyunca konaklayacakları 'ndeki yaylalara yola çıktı. Bir ay önce 300-400 kilometre uzaklıktaki Bingöl ve 'daki yaylalara ulaşmak için yola koyulan göçerler, yüzyıllardır aynı güzergahı kullanıyor. Besiciler, binlerce koyun ve kuzuyla kötü hava şartlarına, yağmura, çamura aldırmadan yaya katettikleri yolda, konaklama yeri olarak Murat Nehri havzasındaki Palu ilçesini tercih ediyor. Bu sırada hayvanların su ihtiyacı da Murat Nehri'nden karşılanıyor.

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Göçerlerin asırlardır süren çileli yolculuğu
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