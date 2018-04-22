Kayseri'de ilişki yaşadığı kadını bıçaklayan profesör tutuklandı

Olay, 2 gün önce merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde meydana geldi. Prof. Dr. Fuat Duygulu, bir süre ilişki yaşayıp ayrıldığı Sibel İ. ile konuşup yeniden bir araya gelmek için spor yaptığı salonun önüne gitti. Daha önce ilaç mümessili olarak çalışan Sibel İ., Prof. Dr. Duygulu'nun isteğine olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Prof. Dr. Duygulu, yanındaki bıçağı çıkarıp Sibel İ.'yi karnından ve bileğinden bıçakladı. Sibel İ. kanlar içinde yere yığılırken, Duygulu çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Prof. Dr. Duygulu gözaltına alınırken, Sibel İ. ise ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan Sibel İ.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Prof. Dr. Duygulu, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Prof. Dr. Duygulu, tutuklanarak Bünyan Cezaevi'ne gönderildi.