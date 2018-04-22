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Madde bağımlıları çıkarttı: 2 kişi ağır yaralı

Sultanbeyli'de ormanlık alanda yaktıkları ateşin başında uyuyan iki kişi yanarak yaralandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 05:15 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 05:17
Madde bağımlıları yangın çıkarttı: 2 kişi ağır yaralı

Mecidiye Mahallesi Ağrı Caddesi yakınında bulunan ormanlık alanda iki kişi iddiaya göre uyuşturucu madde aldı. Isınmak için ateş yakan kişiler bir süre sonra uyuyakaldı. Yaktıkları ateşin etrafa yayılmasıyla başlayan orman ında yanarak yaralanan iki kişinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulanslarla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri orman içindeki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

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Madde bağımlıları yangın çıkarttı: 2 kişi ağır yaralı
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