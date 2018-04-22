Sağanak yağış uyarısı yapıldı

Erzurum'da önceki gece sıcak eksi 1 dereye kadar düşünce, gece yarısından sonra kar yağışı başladı. Aralıklarla süren kar, sabah çatıları, araçların üzerini ve çiçek açmış ağaçları beyaza bürüdü. Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçesini bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı ve Çamlıhemşin ilçesindeki bin 800 rakımlı Badara Yaylası'na da kar yağdı. Hafta sonu nedeniyle yaylalara çıkanlar, kar keyfi yaşadı. Gümüşhane'nin 2 bin 24 metre rakımdaki Limni Gölü Tabiat Parkı beyaza büründü.

KARS SIFIR DERE CE

Kars'ta sıcaklık sıfır dereceye kadar düşerken, Sarıkamış ilçesi de güne karla uyandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 10 santimetreye ulaşırken, çiçek açmış ağaçların üzerindeki karlar ve yiyecek arayan kuşlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ağrı'nın yüksek kesimli bölgelerinden Balık Gölü ve çevresindeki köylerde beyaza büründü. Bölgedeki kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Van'ın Özalp, Çaldıran ve Bahçesaray ilçelerinin yüksek kesimleri de güne karla uyandı. Kar yağışı Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 2 bin 973 rakımlı Karapet Geçidi'nde de etkili olunca, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

ERCİYES'E DE KAR YAĞDI

Ardahan'ın yüksek kesimleri ve Kısır Dağı da gece beyaz örtü ile kaplandı. Bitlis'te akşam başlayan yağmur, gece sıcaklığın düşmesiyle kara dönüştü. Kent merkezinde çiçek açan ağaçlar, kar altında kalırken, vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Kayseri ve çevresinde sağanak yağış etkili olurken, 3 bin 916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'na ise kar yağdı.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı geldi. Buna göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Bolu ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, sabah ve gece saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sivas, Van ve Hakkâri'nin yüksek kesimleri ve Kayseri'nin kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmininde bulunuldu.