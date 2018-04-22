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için helva dağıtıldı

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Stephen Hawking için helva dağıtıldı
'de 14 Mart'ta hayatını kaybeden ünlü fizikçi için helva ve dondurma dağıtıldı.
Bornova Gençlik Futbol Yatırımlar tarafından dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Hawking (76) için Bornova ilçesindeki kulüp binası önünde vatandaşlara helva ve dondurma ikram edildi. Bornova Gençlik Futbol Yatırımlar Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Öncü, yaptığı açıklamada, Hawking'in bilim dünyası ve insanlık için önemli çalışmalara imza attığını ifade ederek, "Çocuklarımıza sporun sadece futbol olmadığını başka şeyler de olduğunu bu vesileyle aktarmak istiyoruz. Farklı bir yapısı var bugüne kadar keşfettikleri, teorileri bugün de bundan sonraki nesillere de çok faydası olacak" dedi.
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Stephen Hawking için helva dağıtıldı
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