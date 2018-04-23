Bayramı hastaneye getirdiler

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Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakil Merkezi, nakil olmuş ve olmayı bekleyen minik yürekleri bayram havasında bir araya getirdi. Türkiye
genelinde pediatrik hematoloji/onkoloji bölümlerinde yatan çocuk hastaları ve anneleri ziyaret ederek, destek olmaya çalışan Gülümseyen Maskeler & Gönüllü Anneler
grubu, hasta çocukların 'bayramını' unutmadı. Ayşen Korkmaz tarafından 2010'da bir araya gelen gönüllü anneler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Aylardır tedavi gördükleri hastanede gerçekleşen kutlamalarda, çocuklar illüzyon gösterisi, kukla show, yüz boyama, kum oyunları gibi etknlikler yaptı. Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi'nden Pediatrik Hematolog Onkolog Prof. Dr. Avni Atay, "Bayram çocuklarımız için büyük moral kaynağı oldu. Burada nakil olan çocukların yüzde 15'i TÜRKKÖK
'e yapılan bağışlardan gerçekleşen nakiller. Daha çok bağış yapılmalı" dedi. Doç. Dr. Müge Gökçe de TÜRKKÖK'e bağış çağrısı yaptı.