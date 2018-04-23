Borç için silahla kendini vurdurttu

İstanbul'da bir yoğurt şirketinde çalışan Barış
A., bir arkadaşına olan 3 bin lira borcunu ödememek için kendince gasp oyunu kurguladı. Akıl almaz planda Barış A., 500 liraya tuttuğu bir arkadaşı tarafından "düzmece" şekilde gaspa uğradı, silahla bacağından vuruldu. Barış A.'nın planını, çapraz sorgu yapan Gasp Büro
'nun uzman ekibi çözdü. 11 Nisan'da polisi arayan Barış A. (39), Bayrampaşa Avrasya Caddesi'nde işyerine ait kamyoneti park ettiği sırada gaspa uğradığını, 3 bin lirasını alan gaspçıya direndiği için bacağından vurulduğunu söyledi. Barış A., hastaneye kaldırılırken, polis, çevredeki kamera görüntülerini taradı. Barış A., "Teslimat sonrası üzerimde para vardı. Parayı saymak için yol kenarına yanaşıp park ettiğim sırada bunlar başıma geldi" dedi. Kameraları didik didik tarayan Gasp Büro Amirliği dedektifleri, şüphelinin 22 yaşındaki Okan G. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli çelişkili ifadeler verince, şüpheye kapılan polis detaylı soruşturmasında ikilinin birbirini tanıdığını ortaya çıkardı. Çapraz sorguya alınan Okan G., "Barış A, gasp oyununu planladı. Kendisini gasp etmemi ve inandırıcı olması için bacağından vurmamı istedi. Bana 500 lira teklif etti, ben de yaptım" itirafında bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan Barış A. daha fazla direnemedi ve itiraf etti: "Birine 3 bin TL borcum vardı. Param yoktu, ödeyemiyordum. Bu nedenle bunu planladım. Borcum olan kişiye de olaydan sonra gaspa uğradığımı ve ödemeyi yapamayacağımı söyledim." 'Suç uydurmak' suçundan işlem yapılan Barış A. ile 'kasten yaralama', 'gasp' ve 'silah kullanmak'tan işlem gören Okan G. savcılık tarafından serbest bırakıldı