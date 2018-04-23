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Pamukkale'de şok görüntü! Barajda su çekilince ortaya çıktı

'nin Pamukkale ilçesindeki 'nde suların çekilmesiyle, kayalıkların içinde bir ortaya çıktı. 40 ile 45 yaşları arasında bir erkeğe ait ceset, otopsi için morga kaldırılırken, kimliğinin araştırıldığı belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 14:54 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 15:12
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'ne balık tutmak için giden vatandaşlar, kayalıklardaki bölümde bir erkek cesedi görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevreyi güvenlik şeridiyle çevirerek, inceleme başlattı. 40 ila 45 yaşlarında erkeğe ait olduğu belirlenen , itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Vücut bütünlüğü bozulmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan cesedin kime ait olduğu, cinayete mi kurban gittiği yoksa boğularak mı öldüğü araştırılıyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Pamukkale'de şok görüntü! Barajda su çekilince ceset ortaya çıktı
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