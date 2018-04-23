Pendik'te güvenlik görevlisine öldüresiye dövdüler

Güvenlik kameralarına yansıyan olay, Pendik'te dün 15.30 sıralarında yaşandı. Barış O. ile Azad O. kardeşler oturdukları siteye girmek için güvenlik görevlisi Serkan Tepe'den bariyeri açmasını istedi. Tepe ise kardeşleri sürekli siteye kumandasız giriş yaptıkları için uyardı ve yönetimin bu konuyla ilgili aldığı kararı hatırlattı. İki kardeş araçlarını otoparka park edip Tepe'nin bulunduğu güvenlik kulübesine yöneldi. Barış O. bıçakla, Azad O. ise demir çubukla güvenlik görevlisi Serkan Tepe'ye saldırdı. Başına defalarca darbe alan Tepe saldırganlara karşı koymaya çalıştı; fakat başarılı olamadı. Yan sitenin güvenlik görevlisi saldırganlara biber gazıyla müdahale etti.

Biber gazından etkilenen Barış O. ve Azad. O. olay yerinden uzaklaştı.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Serkan Tepe ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganlar ise olaydan sonra kayıplara karıştı. Polis, Tepe'yi hastanelik eden Barış O. ile Azad O. kardeşleri arıyor.