Ramazan ne zaman başlıyor ve (2018) ilk oruç hangi tarihte tutulacak?

Müslüman alemi için en değerli ay olarak bilinen ve 11 ayın sultanı olarak adlandırılan mübarek Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Recep ayının gelmesi ile birlikte milyonlarca kişi ''Allah'ım bize Recep ve Şaban ayını mübarek kıl, bizi Ramazan'a kavuştur'' duasını ediyor. Bu ay da insanlar daha çok ibadetler ediyor, namaz kılıyor ve tüm ayı oruç tutarak geçiriyorlar. Camiler teravih namazları ile dolu taşıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2018 Ramazan ayının başlangıç tarihi de belli oldu.

2018 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır. Rahmet, marifet ve bereket ayı olarak adlandırılır. Bin aydan daha hayırlı bir aydır. Bu mübarek ay boyunca Müslüman alemi oruç tutar, namaz kılar, dua ve ibadetler ederler. Açıklanan takvime göre bu sene (2018) Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Yani milyonlarca Müslüman Çarşamba gecesi ilk sahura kalkacaklar. 11 ayın sultanı Ramazan ayı 14 Haziran'da ise sona eriyor.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Ramazan ayının son günü yani 14 Haziran Perşembe Arefe gününe denk geliyor. Cuma, Cumartesi ve Pazar günü de Ramazan Bayramı kutlanacak. Dolayısıyla çalışanların bu habere pek sevineceğini de söyleyemeyiz. Hafta sonu tatilini kapsadığı için sadece 4 günlük bir tatil imkanı doğuyor

2018 YILI ÖNEMLİ GÜN VE GECELER

3 aylar içerisinde birçok önemli gün ve geceler bulunmaktadır. Buna göre;

Mevlid Kandili: 19 Kasım 2018 Pazartesi

Regaib Kandili: 22 Mart 2018 Perşembe Perşembe

Miraç Kandili: 13 Nisan 2018 Cuma

Berat Kandili: 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 16 Mayıs 2018 Çarşamba

Kadir Gecesi: 10 Haziran 2018 Pazar

Ramazan Bayramı: 15 Haziran 2018 Cuma

Kurban Bayramı: 21 Ağustos 2018 Salı

İFTARA YAKIN İSE;

"Allâhümme yâ vâsial-mağfiratiğfirlî", iftar esnâsında da:

"Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme ğadin neveytü" duâsı okunur.

Ramazanda sadaka-i fıtır veremeyen müslümanlar, arefe günü 2 rek'at namaz kılarak, Allâh'a ilticâ ederler. Zamm-ı sûre olarak ne istenirse o okunur.