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On Sonuçları: Pazartesi MPİ On Numara sonuçları belli oldu

İdaresi Pazartesi, On sonuçlarını açıkladı. İşte On Numara'da büyük ikramiye kazandıran numaralar

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 22:11 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 22:11
On Numara Sonuçları: 23 Nisan Pazartesi MPİ On Numara sonuçları belli oldu

On oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 104 bin 420 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 83 kişi 2 bin 516 lira 40'ar kuruş, 8 bilen 1576 kişi 132 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 622 kişi 24 lira 15'er kuruş, 6 bilen 101 bin 863 kişi 4 lira 10'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 168 bin 250 kişi de 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Aydın'ın Efeler, İzmir'in Bayındır ile Sakarya'nın Adapazarı ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 88 bin 402 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 833 bin 238 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 464 bin 89 lira 45 kuruş aktarıldı.

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On Numara Sonuçları: 23 Nisan Pazartesi MPİ On Numara sonuçları belli oldu
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