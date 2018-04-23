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Tatile giden gençler ölüme otostop çekti

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Tatile giden gençler ölüme otostop çekti
'nın Seydikemer ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ile otostop yaparak araca binen 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı. Alınan bilgiye göre, (53) idaresindeki 32 PR 246 plakalı otomobil, Seydikemer- Antalya karayolu Bayır Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Taklalar atarak yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilde sürücü Erol Bağ ile otostop yaparak araca bindiği öğrenilen Gizem Polat ( 22) ve (21) sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücü Bağ ile Yapıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Salim Yapıcı ise Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İki gencin otostopla Fethiye'ye tatile gittiği öğrenildi.
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Tatile giden gençler ölüme otostop çekti
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