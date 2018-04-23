Tatile giden gençler ölüme otostop çekti

Muğla
'nın
Seydikemer ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ile otostop yaparak araca binen 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı. Alınan bilgiye göre, Erol Bağ
(53) idaresindeki 32 PR 246 plakalı otomobil, Seydikemer- Antalya
karayolu Bayır Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Taklalar atarak yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilde sürücü Erol Bağ ile otostop yaparak araca bindiği öğrenilen Gizem Polat ( 22) ve Salim Yapıcı
(21) sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücü Bağ ile Yapıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Salim Yapıcı ise Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İki gencin otostopla Fethiye'ye tatile gittiği öğrenildi.