TYB'nin 2017 ödülleri sahiplerini buldu

Sultanbeyli Belediyesi'nin desteğiyle Darülaceze Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen törende, ödüller sahiplerine takdim edildi. Törende konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, kültür ve sanatın, en az ekonomi ve savunma sanayisi kadar önemli olduğunu dile getirdi.

Kültür ve sanatın toplumla buluşmasının önemine değinen Keskin, "Somut olmayan unsurlar karşısında sizin konumunuzu tayin ettiği gibi, hayata geçen fiziki yatırımların kalıcılığı, ancak ve ancak kadim medeniyetimizin kültür-sanatını yaşatmakla mümkündür. Dünyanın tüm coğrafyalarına ulaşmış, bin yıl boyunca tüm gönüllerde taht kurmuş bir medeniyetin evlatları olarak, güçlü bir kültür sanat envanterimiz var." diye konuştu.

"BU ESERLER SAYESİNDE..."

Keskin, ödül alan isimlerin, kültür ve sanat alanında, eserleriyle sayesinde insanların geleceğe daha emin bir şekilde bakmasını sağladığını söyledi.

TYB Şeref Başkanı D. Mehmed Doğan da 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 100. yılında, onun yaptırdığı bu kurumda ödül töreni düzenlemekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Her ödülün aslında bir imtihan olduğu değerlendirmesini yapan Doğan, "Ödül alan kişinin kendisini gördüğü ve bulduğu yer burası. Bir değer verildiği hissinin uyandırdığı heyecan, aslında sonraki günlerde yapacağı işler için bir imtihan vesilesi. TYB, 10 yıl daha erken kurulmuş olsaydı, ilk defa bizim ödül verdiğimiz Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç, Sezai Karakoç gibi isimler daha erken bir dönemde ödül alacaktı." ifadelerini kullandı.

Doğan, yazar, fikir adamı ve sanatçılara verilen ödül beratının da Bekir Soysal tarafından özel olarak hazırlandığını sözlerine ekledi.

"ŞEHİRLERİN KÜLTÜR VE SANAT GÜNDEMİNİ BELİRLEMEYE HAZIRIZ"

TYB Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise TYB'nin kültür-sanat alanında yaptığı çalışmalarla kendisini kanıtlamış önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu kaydetti.

Farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarına işaret eden Arıcan, şöyle konuştu:

"Çok fedakar insanlarca, samimiyetle kurulmuş, çok zorlu yılları aşarak bugünlere gelmiş, toplum yararına faaliyet yürüten bir kuruluşumuzdur. 2018, kuruluşumuzun 40. yılı. Birbirinden zengin, çok kıymetli faaliyetler icra ettiğimiz bu yıl gerçekten bereketli bir yıl geçiriyoruz. TYB, ödül vermede öncülük yapan bir kuruluş. Ödül verilecek isimleri tespit ederken ilk günkü özenle davranıyor ve büyük hassasiyetle hareket ediyoruz."

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı da TYB'nin genç ve dinamik bir şekilde, Türkiye'nin kültür ve sanatına yön vermeye, şehirlerin kültür ve sanat gündemini belirlemeye hazır olduklarını aktardı.

Törende ayrıca AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de konuşma yaptı.

Tanıtım filmi ve belgesel gösteriminin de yapıldığı etkinlikte, Hakan Alıç, Ali Taşkara ve Metin Ceyhan'dan oluşan topluluk, müzik dinletisi gerçekleştirdi.

"YILIN YAZAR, FİKİR ADAMI VE SANATÇILARI ÖDÜLLERİ"

Törende kültür ve sanat hayatına yaptıkları uzun süreli katkılarından dolayı Mehmet Genç, Metin Ünal Mengüşoğlu ve M. Recai Kutan'a "Üstün Hizmet" ödülü verildi.

Ali Emre'nin "Nureddin Zengi" kitabıyla "Roman" dalında ödül aldığı törende, "Hikaye" dalında "Olay Berlin'de Geçiyor" kitabıyla Naime Erkovan'a, "Şiir" dalında "Uzun Sürdü Hazırlığım" kitabıyla Cevdet Karal'a, "Deneme" dalında "Göz Ağrısı" kitabıyla Gökhan Özcan'a, "Fikir" dalında "Narkoz" eseriyle Mete Gündoğan'a, "Araştırma" dalında "Din ve Toplumsal Çatışma" kitabıyla Ejder Okumuş'a ve "İnceleme" dalında "Akif" isimli kitabıyla Yusuf Turan Günaydın'a berat takdim edildi.

İbrahim Demirci "Edebi Tenkit", Rasim Cinisli "Hatıra", Hacı İbrahim Mutlu "Gezi" ve Hicabi Kırlangıç "Tercüme" dalında ödüle layık görülürken, "Biyografi"de Dursun Gürlek, "Basın Fıkra"da Elif Sönmezışık ve "Basın Fikir"de Kenan Alpay ödül alan isimler oldu.

Törende ayrıca "Akif İklimi" albümüyle Mehmet Kemiksiz'e "Türk Müziği" dalında, "Eksen İnsan" isimli programıyla Şule Kala'ya "TV Programı" dalında , "Dil Yaresi" adlı programıyla Levent Dönmez'e "Radyo Programı" dalında berat verildi.

"Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri 2017"de "Dergi Yayıncılığı"nda Edebiyat Ortamı dergisi, "Şehir Kitapları"nda Bolu Belediyesi, "Çocuk Yayınları"nda Uçan At Yayınları, "Kamu Yayıncılığı"nda Bilgi Üniversitesi, "Özel Yayıncılık"ta Eski-Yeni Yayınları ödüle layık görülürken "Yayıncılık Özel Ödülü"nü ise "İslam Düşünce Atlası" eseriyle Konya Büyükşehir Belediyesi ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) aldı.