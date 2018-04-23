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'da korkunç olay! İnşaatta akıma kapılan baba ile oğlu öldü

'da inşaatı devam eden bir binanın üçüncü katında çalışırken na kapılan  (15) ile onu kurtarmaya çalışan babası (57) yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 16:47 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 16:57
Van'da korkunç olay! İnşaatta akıma kapılan baba ile oğlu öldü

Olay, 'ın Karşıyaka Mahallesi'ndeki Yazıcı Sokak'ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Mahallede inşaatı devam eden bir binanın üçüncü katında çalışan , inşaat demirinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Baba ile işçi Ahin Yetişir, Kadir Kara'yı kurtarmaya çalıştı. Ancak Kadir Kara olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Kara ile Ahin Yetişir yaralandı.

DURUMU AĞIR OLAN BABA DA KURTARILAMADI

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Kara tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi, Yetişir'in tedavisi ise devam ediyor.

Olay yerine gelen polisler, güvenlik şeridi çekip inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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