Yasak aşk cinneti: 1 ölü 2 yaralı

Konya
'da
yaşayan Fevzi Arslan
, kız kardeşi Sevgi Arslan
ile yasak aşk yaşayan bacanağı Yaşar Telli
'yi öldürdü. Fevzi Arslan, önceki akşam kız kardeşi Sevgi ile birlikte bacanağı Yaşar Telli'nin evine gitti. Telli'yi ve nikâhsız eşi Ceylan Polat
'ı dolaşma bahanesiyle otomobile alan Telli, aracı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nın açık otoparkına çekti. Arslan, kardeşi, bacanağı ve baldızıyla konuşmaya başladı. Ancak tartışma çıktı. Fevzi Arslan, 3'üne de kurşun yağdırdı. Telli yaşamını yitirirken, ensesinden vurulan Ceylan Polat ile Sevgi Arslan ise ağır yaralandı. Kaçan Fevzi Arslan'ın cinayetten önce sosyal medya hesabı üzerinden "Ben bazılarına uyarı yaptım" mesajı dikkat çekti.