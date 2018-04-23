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Yasak aşk cinneti: 1 ölü 2 yaralı

HALİT TURAN
HALİT TURAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018
Yasak aşk cinneti: 1 ölü 2 yaralı
'da yaşayan , kız kardeşi ile yasak aşk yaşayan bacanağı 'yi öldürdü. Fevzi Arslan, önceki akşam kız kardeşi Sevgi ile birlikte bacanağı Yaşar Telli'nin evine gitti. Telli'yi ve nikâhsız eşi 'ı dolaşma bahanesiyle otomobile alan Telli, aracı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nın açık otoparkına çekti. Arslan, kardeşi, bacanağı ve baldızıyla konuşmaya başladı. Ancak tartışma çıktı. Fevzi Arslan, 3'üne de kurşun yağdırdı. Telli yaşamını yitirirken, ensesinden vurulan Ceylan Polat ile Sevgi Arslan ise ağır yaralandı. Kaçan Fevzi Arslan'ın cinayetten önce sosyal medya hesabı üzerinden "Ben bazılarına uyarı yaptım" mesajı dikkat çekti.
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Yasak aşk cinneti: 1 ölü 2 yaralı
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