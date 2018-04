22 yıldır yuva kuruyorlar

BUGÜN NELER OLDU

İhtiyaç sahibi çiftlerin evlendirilmesi ve huzurlu ailelerin oluşması için 22 yıl önce yola çıkan Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, bugüne kadar 13 bin 500 çiftin hem ev eşyalarını temin etti hem de düğünlerini yaptı. Vakfın tohumları, 1995'te Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir'in eşi Fadime Özdemir'in çabalarıyla atıldı. Özdemir, bir komşu ziyaretinde iki yoksul çiftin ekonomik sıkıntılar nedeniyle evlenemediğini duyunca, çevresine bu durumu anlattı ve toplanan yardımlarla iki çiftin hem ev eşyaları alındı hem de düğünleri yapıldı. İki yuvanın kurulmasına vesile olan Özdemir, eşiyle birlikte ülkenin her yerinden gençlere yardım edebilmek için Mehir Vakfı'nın kuruluş kararını aldı. O günden bu yana ihtiyaç sahibi çiftlerin mutluluklarına ortak olma motivasyonuyla hem yurt içi hem de yurt dışında düğün organizasyonları düzenleyen vakıf, çiftlerin evlenme aşamasında ve sonrasında ihtiyacı olacak bütün eşyaları, yatak odası takımından koltuk grubuna, gelin çeyizinden düğün bohçasına, ev terliğinden çay kaşığına kadar her şeyi ücretsiz temin ediyor. Mehir Vakfı Genel Müdürü Aygül Erdem, ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olurken din, dil, ırk ayrımı yapmadıklarını ve evliliğin her dinde kutsal kabul edildiğini söyledi. Bu yüzden yabancı çiftlere de destek olduklarını belirten Erdem, "Mehir ailesi olarak yuva kurmanın mutluluğunu her düğünde tekrar tekrar yaşıyoruz. Hayırseverlerimizin destekleriyle insanları borç suz evlendiriyoruz. Borç yapmadan eşya teminini sağlıyoruz. Bugüne kadar evlendirdiğimiz 13 bin 500 çiftten sadece 2 çiftin boşandığını öğrendik. Borçsuz başlamak, ekonomik açıdan rahatlık, evliliğin huzuruna katkıda bulunuyor, mutluluklarını artırıyor diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Dernek, gelenekleri yaşatmak için gelin bohçası kültürünü de sürdürüyor.