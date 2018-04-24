Abdülhamit'in emriyle yapıldı, 113 yıldır ayakta!

ABDÜLHAMİT'İN EMRİYLE YAPILDI, 113 YILDIR AYAKTA!

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Karacaören köyünde son dönem Osmanlı yapılarından biri olan ve 2. Abdülhamit'in emriyle yapılan 113 yıllık sıbyan mektebi tarihe ışık tutuyor.

İmranlı'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karacaören köyünde dönemin padişahı 2. Abdülhamit'in emriyle 1904 yılında yapımına başlanılan tarihi sıbyan mektebi savaşlar nedeniyle ara verilen çalışmalar sonrası 1928 yılında eğitim ve öğretime açıldı. Birçok öğrencinin yetiştiği tarihi mektep yapılan restorasyonunun ardından 2015 yılında dönemin Valisi Zübeyir Kemelek tarafından hizmete açıldı.