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'da aileye linç girişimi!

'da cinayet zanlısı olarak tutuklanan oğullarına iftira atıldığını savunan aile, iftira attığını ileri sürdükleri diğer tutuklu sanığın ailesini linç etmek istedi. Polis, ailenin etrafında etten duvar örerek linç girişiminin önüne geçti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 12:15
Adana'da aileye linç girişimi!

İHA'nın haberine göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 Aralık 2017 yılında bir vatandaşın polise ihbarı sonucunda Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde tabancayla vurulduktan sonra yakılan bir erkek cesedi ve hemen yanı başında otomobil bulundu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, öldürülen kişinin Özkan Çelik olduğu belirledi. Kuyumculuk yapan Çelik'in 100 bin lira borcundan dolayı meslektaşı 28 yaşındaki Sercan D. ile yardımcısı 18 yaşındaki Doğuş D. tarafından öldürüldüğü saptandı. Sorguda birbirlerini suçlayan zanlıların ikisi de çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Doğuş D.'nin babası Ahmet D. ile annesi Dilek D. çocuklarının cinayete karışmadığını, kuyumcunun oğullarına iftira attığını ileri sürdü.

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Adana'da aileye linç girişimi!
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