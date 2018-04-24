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'da sevgili dehşeti!

'da, Abdurrahman A. sokakta karşılaşarak tartıştığı Mukadder K.’yi bıçakla yaraladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 14:43
Adıyaman'da sevgili dehşeti!

Olay, bu sabah Hocaömer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Abdurrahman A., otobüs durağında bir süredir ayrı yaşadığı sevgilisi Mukadder A. ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma sırasında Abdurrahman A. üzerinde taşıdığı bıçakla Mukadder K.'yi bacağından yaraladı.

Kanlar içerisinde kalan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçan Abdurrahman A. ise polis tarafından kısa sürede gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adıyaman'da sevgili dehşeti!
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