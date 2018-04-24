Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ankara'da hırsızlık çetesi çökertildi

'da hırsızlık çetesi çökertildi

'da polis ekipleri tarafından hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 17:07
Ankara'da hırsızlık çetesi çökertildi

'Kaz' lakaplı çete liderinin de aralarında bulunduğu şüphelilerden 8'i tutuklandı. 'da polis ekipleri, son 3 ayda kentte meydana gelen 24 ayrı hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Soyulan ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Daha sonra şafak vakti şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen polis ekipleri; E.E., A.B.K., T.G., E.Y., Y.A., E.A., V.Y., Y.Ö., A.E., EG., M.Ş., M.K. ve M.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan incelemelerde çalıntı olduğu değerlendirilen 8 televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 20 cep telefonu, 16 kol saati, çok sayıda takı, 1 şarjör içerisinde 9 adet 7.65 milimetre mermi, 1 ses kayıt cihazı, 1 madalya, 1 kurusıkı tabanca, 1 kolye ucu, başkası adına düzenlenmiş 1 nüfus cüzdanı ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

KAZ LAKAPLI LİDER DE YAKALANDI

Şüphelilerden 'Kaz' lakaplı çete lideri E.E.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, şüphelilerin pencerelerin demir korkuluklarını kırarak ev ve iş yerlerine girmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da hırsızlık çetesi çökertildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN