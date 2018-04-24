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49 yaşındaki şahıs yatak odasında ölü bulundu

'in Buca ilçesinde eşi tarafından evinin yatak odasında başından vurulmuş bulunan Önder Özçakal (49), yaşamını yitirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 15:16
49 yaşındaki şahıs yatak odasında ölü bulundu
Olay, dün akşam saatlerinde, Ufuk Mahallesi 914 Sokak'ta meydana geldi. Geri dönüşüm işiyle uğraşan 3 çocuk babası Önder Özçakal, silah sesini duyan eşi tarafından yatak odasında başından vurulmuş bulundu. Eşinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özçakal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Önder Özçakal'ın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Özçakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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49 yaşındaki şahıs yatak odasında ölü bulundu
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