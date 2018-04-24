Gabi, 50 bin kişiyle doğum gününü kutladı

Gaziantep
Hayvanat Bahçesi'nde dünyada ilk kez tüp bebek yöntemiyle doğan 'Gabi' isimli file doğum günü partisi düzenlendi. 23 Nisan nedeniyle ücretsiz olan hayvanat bahçesine gelen yaklaşık 50 bin ziyaretçi de Gabi'nin doğum günü partisine katıldı. Doğum günü için özel olarak süslenen barınağında 13. yaşına giren Gabi ise en çok yediği yiyeceklerle hazırlanan pastadan yedi. Gabi'nin doğum günü için hayvanat bahçesine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvanat bahçesini yılda yaklaşık 3,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini ifade etti.