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'te milyon euroluk banka vurgununda flaş gelişme!

'te 7.5 milyon euroluk banka vurgunundan 5 yıl sonra yaşanan gelişmeyle toplam 17 kişi gözaltına aldı. Bankalardan topladıkları paralarla ortadan kaybolan ve 4 ay sonra teslim olan 2 güvenlik görevlisinin ailelerinden toplam 17 kişi gözaltına alındı. Güvenlik görevlileri ve ailelerinin mal varlığına el konuldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 11:46
Gaziantep'te milyon euroluk banka vurgununda flaş gelişme!

GAZİANTEP'TE MİLYON EUROLUK BANKA VURGUNUNDA FLAŞ GELİŞME!

'te 7.5 milyon euroluk banka vurgununda 5 yıl sonra yaşanan gelişmeyle toplam 17 kişi gözaltına aldı. Bankalardan topladıkları paralarla ortadan kaybolan ve 4 ay sonra teslim olan 2 güvenlik görevlisinin ailelerinden toplam 17 kişi gözaltına alındı. Güvenlik görevlileri ve ailelerinin mal varlığına el konuldu.

Merkezi İstanbul'da bulunan bir güvenlik firmasının çalışanı olan Mehmet Vatan (33), 29 Mart 2013 tarihinde yaşadıkları Gaziantep'te bankalardan topladıkları parayı Merkez Bankası şubesine götürdükleri sırada, yanındaki mesai arkadaşı M.A.'yı kandırıp araçtaki bütün parayla ortadan kaybolmuştu.

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Gaziantep'te milyon euroluk banka vurgununda flaş gelişme!
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