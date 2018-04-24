Gaziantep'te milyon euroluk banka vurgununda flaş gelişme!

GAZİANTEP'TE MİLYON EUROLUK BANKA VURGUNUNDA FLAŞ GELİŞME!

Gaziantep'te 7.5 milyon euroluk banka vurgununda 5 yıl sonra yaşanan gelişmeyle toplam 17 kişi gözaltına aldı. Bankalardan topladıkları paralarla ortadan kaybolan ve 4 ay sonra teslim olan 2 güvenlik görevlisinin ailelerinden toplam 17 kişi gözaltına alındı. Güvenlik görevlileri ve ailelerinin mal varlığına el konuldu.

Merkezi İstanbul'da bulunan bir güvenlik firmasının çalışanı olan Mehmet Vatan (33), 29 Mart 2013 tarihinde yaşadıkları Gaziantep'te bankalardan topladıkları parayı Merkez Bankası şubesine götürdükleri sırada, yanındaki mesai arkadaşı M.A.'yı kandırıp araçtaki bütün parayla ortadan kaybolmuştu.