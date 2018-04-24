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İflas eden kuyumcu, kuryeliği yaparken yakalandı

'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada akaryakıt deposunda bulunan 8 kilo 30 gram esrar ele geçirildi. Kuyumculuk yaparken iflas etmesi nedeniyle kuryeliği yaptığını söyleyen M.Ç. ile hemşire olan eşi S.Ç. gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 14:48 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 15:04
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Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda yaptıkları yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Otomobilin akaryakıt deposuna gizlenmiş pet şişelerin içinde 8 kilo 30 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Ç. ve hemşire olan eşi S.Ç. gözaltına alındı.

İFLAS ETTİKTEN SONRA UYUŞTURUCU KURYELİĞİNE BAŞLAMIŞ

M.Ç.'nin kuyumculuk işinden iflas ettikten sonra kuryeliği yapmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift adliyeye sevk edildi.

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İflas eden kuyumcu, uyuşturucu kuryeliği yaparken yakalandı
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