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İstemedikleri mesai arkadaşlarının tayinini kutladılar

ilçesi müftülük çalışanları, birlikte çalışmak istemedikleri memur Yaşar Y.’nin tayininin başka ile çıkması üzerine adak adadıkları kurbanı kesip, kutlama yaptı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018
İstemedikleri mesai arkadaşlarının tayinini kutladılar
'nın ilçesinde "Olumlu Yaşar" olarak tanınan, Marmaris İlçe Müftülüğü'nde hizmetli kadrosunda memur olan Yaşar Y. hakkında, mesai arkadaşlarına görevini yaptırmama ve mesaiye gelmeme gibi iddialarla soruşturma açıldı. (BİMER) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan şikayetler nedeniyle müfettiş gönderildi. İki hafta süreyle inceleme yapan müfettişler, Yaşar Y.'nin 'müftülükte görev yapmasının uygun olmadığı' yönünde rapor verdi. Yaşar Y., geçici olarak İlçe Orman İşletme Müdürlüğü'ne atandı. Soruşturma tamamlanınca Yaşar Y.'nin tayini 'ye çıktı. Yaşar Y.'nin kendilerine sorun yarattığı ve görevini yapmalarını engellediğini öne süren müftülük çalışanları ise tayininin çıkması halinde kurban adağında bulundu. Tayin kararıyla adak yerine getirildi. Aralarında bin 200 lira toplayıp adaklık koyun alan müftülük çalışanları, kurbanı kesti. Kesilen kurbanın bir kısmı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. 8 kilosu ile de cağ kebabı yapıldı. Marmaris Müftüsü Mehmet Yorulmaz ve müftülük çalışanları, aileleri ile birlikte cağ kebabını yedi. Yemek sonrası müftülük görevlileri dua okudu. Müftülük çalışanı Mehmet Küçük, "Yaşar Y.'nin gittiğine çok sevindik. Gitmesi için adak adamıştık ve gitmesiyle kurbanı kestik, mutluyuz" dedi.
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İstemedikleri mesai arkadaşlarının tayinini kutladılar
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