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Sınırda ele geçirilen yavru ler satışa çıkarıldı

Kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmeye çalışılırken Kapıkule Sınır Kapısı'nda ele geçirilen 9 cins yavru açık artırmayla satılacak.

Giriş Tarihi: 24.4.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 16:38
Sınırda ele geçirilen yavru köpekler satışa çıkarıldı

Trakya ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Tasfiye İşletme Müdürlüğü'nce yurda kaçak yollarla sokulan 9 yavru köpeğin açık ihaleyle satışı yapılacak.

KURUM TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünce 27.04.2018 tarihinde saat 10:00'da açık artırma suretiyle 9 yavru köpeğin (4'ü , 3'ü ,1'i ve 1'i olmak üzere ) açık ihale ile satışı gerçekleştirilecektir.


(Fotoğraflar: Fatih Mehmet Özdemir)

İhale, Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hizmet Binasında (Kapıkule Gümrük Kapısı, J-1 Bölümü) gerçekleştirilecek olup, ihaleye katılmak isteyenlerin 26.04.2018 tarihi saat 16:30'a kadar Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teminatın kesinlikle yatırılması gerekmektedir.

lerin en düşük satışa esas bedeli 1.275 TL, en yüksek satışa esas bedeli ise 1.558 TL olarak duyuruldu.

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Sınırda ele geçirilen yavru köpekler satışa çıkarıldı
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